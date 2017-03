TinyBuild hat den "Hardcore Neon Slasher" Phantom Trigger angekündigt. Das Spiel ist bei einem Zweimann-Entwicklerteam bestehend aus Victor Solodilov und Denis Novikov in Entwicklung, die bereits am bis dato erfolgreichsten Spiel von TinyBuild verantwortlich gewesen sind, Divide By Sheep. Phantom Trigger ist ein RPG mit Roguelike-Elementen und verfolgt das Abenteuer von Stan, der sich durch verschiedene surreale und verwirrende Welten bewegt. Das Spiel erinnert uns in angenehmer Weise an einen sehr ähnliches Pixelspiel: Hyper Light Drifter. Laut TinyBuild ist die Veröffentlichung von Phantom Trigger für den Sommer geplant, erscheinen soll es vorerst nur auf dem PC. Der Trailer macht ebenfalls einen ordentlichen Eindruck, vielleicht könnte ein kleiner Geheimtipp auf uns zu kommen.