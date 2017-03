MotoGP 17 angekündigt, läuft nun mit 60 FPS

Rennspiel-Entwickler Milestone hat MotoGP 17 angekündigt, passend zur 2017-er World Championship. MotoGP 17 wird alle Teams, Fahrer und Straßen der aktuellen Saison, das neue Regelwerk und den Red Bull Rookies Cup umfassen. Und wenn euch Autonarren Zahlen wichtig sind: Zum ersten Mal in der Geschichte der Serie läuft der Titel bei 60 heißen Bildern in der Sekunde. MotoGP 17 wird am 15. Juni für Playstation 4 (PS4 Pro), Xbox One und PC verfügbar sein. Screenshots und einen schnellen Trailer stehen bereits an der Startlinie.

"Wir arbeiten sehr hart daran, MotoGP™ 17 nicht nur zu einem saisonalen Update, sondern zu einem angenehmen Spielerlebnis zu machen, das die allen Innovationen umfasst, die sich die Fans der Serie im Laufe der Jahre gewünscht haben. Wir werden einen neuen, wettbewerbsorientierten und spannenden Online-Modus einführen, einen komplett revolutionierten Karrieremodus und noch vieles mehr", sagt Matteo Pezzotti, Lead Designer bei Milestone. " Ich möchte nicht zu viel zeigen, aber ich kann euch versichern, dass ihr in den nächsten Monaten großartige Dinge sehen werdet. Lehnt euch in der Zwischenzeit zurück und beobachtet den Beginn der neuen Saison mit uns."