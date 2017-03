Anspruchsvolles Puzzle-Adventure The Franz Kafka Videogame angekündigt

Die deutsche Entwicklerschmiede Daedalic Entertainment hat heute ein sehr spezielles Adventure aus der Feder des russischen Indieentwicklers Denis Galanin angekündigt. The Franz Kafka Videogame wirft uns in eine surreale Welt mit deutlichen Formen und merkwürdigem Sound. Wenn das euer Ding ist, schaut euch doch den Ankündigungs-Trailer an. The Franz Kafka Videogame soll nur knapp vier Stunden dauern und erscheint schon am 6. April für den PC.