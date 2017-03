Erscheinungsdatum und Release-Trailer von Rain World

Adult Swim Games haben am Abend das Erscheinungsdatum ihres neuen Plattformers Rain World auf ihrem offiziellen Twitter-Konto bekanntgegeben und offenbar haben sich die Entwickler in den letzten Wochen mächtig ins Zeug gelegt. Das Survival-Jump'n'Run erscheint am 18. März für PC und PS4. Rain World startete im Januar 2014 als Kickstarter-Projekt, wo das Spiel über 60.000 Euro eingenommen hat. Entwickler Videocult wirft uns im Spiel in die Rolle einer nomadischen Katzenschnecke, die sowohl Jäger als auch Gejagte in einem zerbrochenen Ökosystem ist. Intensive Regenfälle machen das Leben auf der Oberfläche für viele Monate im Jahr unmöglich. In den trockeneren Monaten müssen wir jeden Augenblick nutzen, um genügend Nahrung für die nächste Regenzeit zu sammeln. Doch noch größerer Kreaturen als wir haben den gleichen Plan.