Overwatch-Comic zeigt erstes Treffen zwischen Torbjörn und Bastion met

Blizzard veröffentlichte am Abend einen neuen digitalen Comic der Overwatch-Serie. In der neuesten Ausgabe "Binary" erfahren wir etwas über Bastion und wie dieser der Liga von Overwatch beitrat. Es wird unter anderem gezeigt, wie die E-54-Einheit den großen Wald nordöstlich von Schweden verteidigt. Ein kleines Dorf sendet daraufhin Jäger in diesen Wald, um den Roboter zu bekämpfen. Wir kennen diesen Charakter als Torbjörn, ihr ahnt sicher, worauf das hinausläuft. Den Rest der Geschichte werdet ihr selbst erleben wollen, hier könnt ihr das tun.