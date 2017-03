Steep am Wochenende kostenlos spielen

Ubisoft plant aktuell sehr viele Testphasen und kostenlosen Wochenenden, an denen wir die neuesten Titel des Publishers gemeinsam spielen dürfen. Nun haben sie angekündigt, dass ihr Extremsportspiel Steep von Freitag bis zum Montag gratis gespielt kann und allen Spielern auf dem PC, der Playstation 4 und der Xbox One kostenlos zum Download bereitsteht. In der Ankündigung heißt es, dass uns das gesamte Spiel, mitsamt der neuen Alaska-Erweiterung zur Verfügung steht. Während des gesamten Aktionszeitraumes bietet Ubisoft einen signifikanten Rabatt auf das Spiel an, falls euch Steep gefallen sollte.