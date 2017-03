Pro Evolution Soccer 2018 existiert, doch noch ohne Datum

Das Finale der Champions League 2017 findet am Samstag, den 3. Juni 2017 in Cardiff statt. Für Konami ist das ein besonderes Datum, denn dort entscheidet sich zudem, wer der Weltmeister in PES 2017 wird. Wir bei Gamereactor fragen uns vor allem, ob dieses einzigartige Event nicht auch der Präsentationsort von Pro Evolution Soccer 2018 sein könnte. Im vergangenen Jahr stand Mailand im Fokus der Berichterstattung, dieses Jahr ist es eben Cardiff. Wir haben Jonas Lygaard, Senior Director of Business Development und Branding, diese Frage gestellt und das ist, was er dazu zu sagen hatte:

"Das ist eine großartige Frage und ich würde sie gerne einen Tages beantworten, aber ich kann das Erscheinungsdatum von [PES] 2018 noch nicht genauer eingrenzen", antwortete der offizielle europäische Verantwortliche für Fußballspiele von Konami auf unsere Frage. Falls sich jemand wundert, ob sich der Vorgänger überhaupt gut genug verkauft hat, um die Serie fortzuführen, auch das kann Lygaard bestätigen. Hier sind seine Worte:

"Wenn ihr euch die Historie der Serie anschaut, die wir geschaffen haben, wäre es eine gute Voraussage, [lacht] ein PES 2018 zu erwarten. Aber darüber werden wir sprechen, wenn es soweit ist. Im Moment überlegen wir, an welchem Datum wir alles ankündigen. "

Im Interview erzählte uns Lygaard auch, dass wir wieder mit einer Menge Premium-Partnerschaften rechnen dürfen, unter anderem mit dem F.C. Barcelona. Diese Verträge hat er übrigens als „Liebeserklärung" bezeichnet.