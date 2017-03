Sieben verbrannte Screenshots vom neuen Dark Souls III-DLC

Sicher merkt ihr es auch, es wird wieder Zeit für neue Inhalte von Dark Souls. Praktisch, dass mit The Ringed City das nächste und letzte DLC vom tollen dritten Teil der Serie schon in Kürze erscheint. Am 28. März ist es soweit, das heißt noch zwanzig Tagen warten. In der Zwischenzeit könnt ihr die neu veröffentlichten Bilder von From Software und Namco Bandai bewundern. Wie immer bei Pre-Release-Screenshots gibt es eine allgemeine Spoilerwarnung. Freut ihr euch auch schon so heftig auf das letzte DLC von Dark Souls III?