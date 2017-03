Das erwartet euch in Destinys Age of Triumph-Update

Am gestrigen Abend hat Bungie einen Livestream abgehalten, in dem sie die Neuerungen des letzten großen Updates des Destiny-Projekts besprochen haben. Das Update läuft unter dem Namen Age of Triumph und soll eine gewaltige Geburtstagsveranstaltung werden. Bungie möchte dafür all die Dinge zurückbringen, die im Laufe der mittlerweile fast drei Jahren Laufzeit einen Kultstatus erreicht haben. Viele dieser Sachen sind in der Zwischenzeit durch neue Inhalte uninteressant geworden, weil sie etwa unbrauchbares Loot abwerfen oder Spielern keine Herausforderung mehr bieten. Deshalb werden die Raids Die gläserne Kammer, Crotas Ende und Königsfall auf das Lichtlevel 390 erhöht. Alte Waffenfavoriten wie der Fatebringer, Vision of Confluence und Hunger of Crota werden als Questbelohnung auf euch warten, zudem wird es spezielles Raid-Equipment geben. Hier noch einmal alle Neuerungen im Überblick:

• Die alten Raids kommen zurück

• Alle Raids werden auf das Lichtlevel 390 erhöht

• Neue 13. Buchseite mit neuen Herausforderungen

• Ein Raid pro Woche wird gefeatured

Bungies Community-Manager David "Deej" Dague hat im Twitch-Chat nach der Präsentation weitere Fragen beantwortet. Dort hat er auch klargestellt, dass Age of Triumph das Ende von Destiny (1) wird. Die Reise gehe mit Destiny 2 zwar weiter, aber für den ersten Teil war es das mit neuen Inhalten. Hört sich ganz nach einer Gelegenheit an, ein für alle Mal mit dem Spiel abzuschließen und sich bestens für das zweite Abenteuer zu rüsten. Age of Triumph erscheint am 28. März.