Gigantisches Playstation 4-Systemupdate kommt im Laufe des Tages

Sony hat ein großes Systemupdate für alle Playstation 4-Modelle angekündigt, das noch heute im Verlaufe des Tages erscheinen soll. Das Update 4.5 bringt diverse Verbesserungen mit sich, von dem unter anderem viele Titel auf der Playstation 4 Pro profitieren werden. Zukünftig werden externe Festplatten unterstützt, Playstation VR-Besitzer dürfen sich ebenfalls über einige nette Änderungen freuen:

PS VR-Verbesserungen

Wenn ihr ein Spiel mit der PS VR spielt und von dort auf den Homescreen zurückkehrt, ist es bislang so gewesen, dass die Menüauflösung um einiges niedriger war, als normalerweise. Mit dem Update 4.5 wird die Auflösung des "Social Screens" im VR-Modus nun deutlich höher ausfallen. Wenn ihr mit dem VR-Headset häufiger Filme schaut, werdet ihr übrigens ähnliche Neuerungen bemerken. Wer die Displaygröße des PS VR-Bildschirms auf mittel oder klein einstellt, erhält im Gegenzug eine deutlich höhere Bildwiederholrate von 90, respektive 120 Herz. Ebenfalls neu: Die Playstation VR unterstützt nun stereokopisches 3D von 3D-Blu-rays.

Voicechat im Remote Play-Modus

Wer das Remote Play-Feature auf dem PC, Mac oder einem Xperia-Gerät nutzt, erhält in Zukunft Zugriff auf die Voicechat-Option (ideal für die Spieler, die immer zu spät zu Verabredungen kommen). Dieses System macht es möglich, zumindest so zu wirken, als wärt ihr vor Ort. Das Mikrofon lässt sich dort über ein Icon auf der Remote Play-App ausschalten.

Konsolenaktivitäten im Offline-Modus

Im Sony-Netzwerk gibt es eine ganze Reihe von Aktivitäten, die mit eurer Playstation verbunden sind, ohne dass diese überhaupt angeschaltet wäre. Beispiele hierfür sind etwa die Playstation-App und der PS-Messanger. Diese werden nun um ein Icon erweitert, das euren Freunden anzeigt, ob ihr an der Konsole sitzt oder nur im PSN eingeloggt seid.

Eigene Wallpaper & Profilfarben

Fans von Spielscreenshots werden das sicher schon gehört haben, mit dem neuen Systemupdate 4.5 ist es möglich, eigene Bildschirmaufnahmen als Hintergrund der Playstation 4 einzustellen. Damit enden die Änderungen allerdings nicht. Es wird zusätzlich möglich sein, unser Profil weiter zu personalisieren. Wer ein vorgefertigtes Profilbild eingestellt hat, wird bemerken, dass die PS4 nun das Design in passenden Farben hält.

Teilt eure Aktivität

Von nun an stehen uns mehr Optionen zur Verfügung, welche Dinge in unserem Aktivitäten-Feed angezeigt werden. Neu ist zum Beispiel, dass wir nun Textmeldungen schreiben dürfen und darin etwa andere Spieler und Games verlinken dürfen. Das Posting-Tool finden wir im "Was ist neu"-Bereich, auf dem eigenen Profil oder unter den Spielen.

Privatsphäreeinstellungen im Aktivitäten-Feed

Mit Einführung von Textmitteilungen ist es nachvollziehbar, dass in diesem Zusammenhang Privatsphäreeinstellungen Einzug erhalten. Wir dürfen als Verfasser einstellen, wer unsere Beiträge sieht, gleiches gilt für Videos, Screenshots, Live-Pbertragungen und Dinge, die wir im PS Store kaufen. Diese Einstellungen sind auch nach Veröffentlichung des Posts verfügbar.

Speicherdaten-Verknüpfung

Wenn ihr auf dem Homescreen ein Spiel auswählt, ohne es anzuklicken und dann die Options-Taste drückt, steht euch zukünftig die Option zur Verfügung, den lokalen Speicherstand direkt in die Cloud zu transferieren und andersherum. Jedenfalls, wenn ihr PS Plus-Mitglied seid.

Wechsel zwischen Aufnahmegallerie und Sharefactory

Wer einen Screenshot oder ein Video in der Aufnahmegallerie ansieht, kommt über Options direkt in die Sharefactory, um dort Inhalte zu bearbeiten.

GIF-Unterstützung

Sharefactory lässt uns nun erstellte GIFs in unserem Aktivitäten-Feed mit unseren Freunden teilen.

Das ist eine ordentliche Liste, welche der Änderungen ist euer persönlicher Favorit?