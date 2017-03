This is the Police bekommt Konsolen-Trailer

This is the Police erschien bereits im August letzten Jahres, doch nun haben Entwickler Weappy und Publisher THQ Nordic einen neuen Konsolen-Trailer veröffentlicht. Richtig gehört, das strategische Adventure kommt am 22. März für PS4 und Xbox One. Der Trailer zeigt, wie die Dualshock-Controller der PS4 und der Xbox-One-Controller ins Spielgeschehen eingewoben worden sind und natürlich die Maus und Tastatur aus dem Original ersetzen. Ist THis is the Police ein Spiel, für das ihr den PC hochfahrt, oder reicht der Griff zum Controller?