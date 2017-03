16 Minuten Gameplay von Mittelerde: Schatten des Krieges

Warner Bros. hat gerade einen dicken Batzen Gameplay von Mittelerde: Schatten des Krieges veröffentlicht. Der Walkthrough zeigt, wie wir komplette Armeen kontrollieren, ein geflügeltes Untier bekämpfen und noch viel mehr - also schnell reinschauen, ins Video. Das Spiel erscheint am 25. August, bis dahin werden wir hoffentlich noch mehr erfahren, Herr der Ringe-vom Action-Adventure. Was sagt ihr, wirken die neuen Features durchdacht?