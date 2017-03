Breath of the Wild läuft auf einem PC

Dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild nicht für den PC erscheinen würde, war nicht wirklich eine Überraschung, doch das hat eine kleine Gruppe von Menschen nicht davon abgehalten, es trotzdem zu probieren. Dieses Team hat nun ein Video ihrer Arbeit auf Reddit geteilt. Im Video erklären sie zudem, welche Motivation sie zu diesem Projekt trieb und Gameplay gibt es ebenfalls:

"Das Video wurde mit folgendem RIG aufgenommen: i7-4790K, GTX 780, 8GB RAM. Ich entschied mich dazu, die Spielgeschwindigkeit im Video nicht anzupassen, um den tatsächlichen Zustand des Spiels wiederzuspiegeln. Allerdings habe ich einen Shader eingefügt, dass es ein bisschen flüssiger wirkt. Audio ist gemuted, weil es bislang nur ein weißes Geräusch gibt. Viele Bugs machen das Spiel unspielbar. Physik-Glitches, Runenfähigkeiten arbeiten noch nicht, keine Wasser-Kollision, etc. Realistisch betrachtet, ist es unmöglich, das Tutorial-Gebiet zu verlassen, ohne zwischendurch zu speichern."

Wie sich das aktuell anhört, scheint es nicht so, als würden wir Breath of the Wild in Kürze auf dem PC erleben dürfen. Spielt ihr das Spiel lieber auf auf der Wii U, der Switch oder wartet ihr vielleicht insgeheim doch noch auf einen PC-Port?