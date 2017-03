Launch-Trailer zu Nier: Automata zeigt massig Gameplay

Heute erscheint Nier: Automata und Square Enix feiert den Release mit einem anständigen Launch-Trailer. Über zwei Minuten lang findet ihr dort Einblicke in das Hack&Slash-Gameplay, das Fans von Platinum Games so gut kennen, und das uns so sehr begeistert. "Der Tod ist dein Anfang" heißt das Video, das einige der Höhepunkt des Spiels präsentiert - wer sich nicht spoilern lassen will (was wir euch wärmstens empfehlen) sollte deshalb lieber nicht darauf klicken. Lest stattdessen unsere Kritik, Stefan hat nämlich eine Menge Arbeit da reingesteckt.