Jotun und Verdun sind Teil des Humble Jumbo-Bundles

Es gibt ein neues Humble Jumbo-Bundle (und es ist schwieriger aussprechen, als man denkt). Für Adventure-Fans sind so einige Perlen enthalten, egal ob es in Richtung Wikinger geht oder doch eher etwas mit dem Krieg zu tun haben soll.

Die "Bezahle was du willst"-Stufe beinhaltet Valhalla Hills, ein Spiel dass - wie der Name bereits verrät - unter die Wikinger-Kategorie fällt. Ebenfalls enthalten sind Legends of Eisenwald und The Journey Down 1 und 2. Wer mehr als den Durchschnitt von aktuell knapp 6 Euro bezahlt, der bekommt zusätzlich Warhammer: End Times - Vermintide, Jotun und Turmoil (ein ironischer Ansatz an den amerikanischen Ölrausch im 18. Jahrhundert). Weitere Spiele sollen in knapp einer Woche bekanntgegeben werden.

Wer über aktuell 9,46 Euro bezahlt, schaltet die höchste Stufe frei und erhält ebenfalls M2H und Black Mill Game's Verdun, ein First-Person-Shooter basierend auf dem ersten Weltkrieg, der seinen Fokus auf historische Merkmale legt und eine realistische Darstellung der französischen Kriegsführung bietet. Welches der Spiele macht das Bundle lohnenswert, und welche würden dem Ganzen noch viel mehr Wert geben?