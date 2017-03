Das kommende Standalone-DLC von Uncharted 4: A Thief's End, The Lost Legacy, wird sich auf den Nebencharakter Chloe und ihre Geschichte fokussieren. Das Universum um Nathan Drake würde theoretisch noch mehr solcher Geschichten bieten, allerdings seien weitere Iterationen laut Naughty Dog-Co-Präsident Evan Wells unwahrscheinlich.

Im Interview mit Gameinformer verriet er: "Dass Naughty Dog hiernach ein weiteres Uncharted macht, ist unwahrscheinlich, würde ich sagen. [...] Ich würde niemals nie sagen, doch wir haben The Last of Us: Part II auf dem Plan und es gibt so viel anderes Zeug, das wir [erkunden wollen]. Es wäre schwer, das mit einem zwei-Mann-, drei Mann-Team fortzuführen, obwohl wir das toll fänden. Wir lieben das Franchise, aber das Studio hat nur begrenzte Ressourcen und viele andere Ideen. Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist niedrig."

Was sagt ihr dazu, für uns klingt das schon so, als wäre die Entscheidung (vorerst) gefallen. Aber brauchen wir wirklich noch mehr Einzelheiten zum Leben von Nathan Drake?