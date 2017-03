Wonder Boy nun mit Konsolen-Releasetermin

Retrofans, die auf die Rückkehr von Wonder Boy: The Dragon's Trap warten, werden sich sicher darüber freuen, dass das Jump'n'Run nun einen Veröffentlichungstermin erhalten hat. Die Remastered-Version wird auf der PS4, der Switch und der Xbox One am 18. April erscheinen, für den PC erscheint es nur eine Woche später. Der Titel wird Spieler jederzeit zwischen den klassischen Grafiken und dem neuen Stil wechseln lassen. Große Dreingabe der Entwickler: DotEmu und Lizardcube haben bestätigt, dass alte Passcodes funktionieren, mit denen ihr "eure alten Speicherstände und den Fortschritt freischalten könnt - genau wie ihr sie 1989 zurückgelassen habt." Fans des Originals werden das zu Schätzen wissen.