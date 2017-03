Overwatch-Fans werden es mit Sicherheit schon aufgeschnappt haben, doch noch einmal für alle anderen: Blizzards Helden-Shooter wird in Kürze einen neuen Charakter namens Orisa erhalten. Game Director Jeff Kaplan hat nun klargestellt, wann wir mit dem neuen Helden rechnen dürfen:

"Hallo. Wow, was für ein Forum! Nur um das klarzustellen, wir lassen Orisa noch eine Weile auf dem PTR. Wir bekommen tolles Feedback und beheben die restlichen Probleme. Ich weiß, es fühlt sich etwas länger an, als andere PTR-Perioden, aber wir denken, dass es das Beste sein wird. Wir wissen, wie aufgeregt ihr alle seid, dass Orisa endlich spielbar sein wird... und sie wird bald... höchstwahrscheinlich eher spät als zu früh an den Start gehen, aber noch in diesem Monat."