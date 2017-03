Das sind die Verbesserungen im Day-1-Patch von Ghost Recon: Wildlands

Ghost Recon: Wildlands ist seit gestern offiziell erhältlich und obwohl das Spiel vor allem mit Freunden einiges kann, ist es bei weitem nicht perfekt. Der enormen Größe des Spiels wird es vermutlich geschuldet sein, dass es Ubisoft nicht möglich war, uns ein fehlerfreieres Spielerlebnis zu präsentieren. Immerhin haben sie nun eine Liste mit bekannten Fehlern von Ghost Recon: Wildlands veröffentlicht. An einigen davon arbeiten sie aktuell, andere benötigen etwas mehr Zeit.

Es ist nun einmal so, dass einige Fehler ziemlich hart ausfallen und uns manchmal sogar zum Neustart zwingen. Bei unserer Kritik sind wir auf ähnliche Probleme gestoßen, vor allem auf der PC-Version kamen technische Schwierigkeiten nicht zu kurz. Die gröbsten Fehler wird Ubisoft in Kürze angehen, hier erfahrt ihr, was zuerst folgt:

1. Ghost Recon: Wildlands Verbesserungen des PC-Build

Fahrzeug-Verbesserungen

Crash-Physik und -Debug

Zerstörte Objekte

Fahrphysik

Grafikglitches

Viele GPU-Fehler

Stabilität

Performance- und Grafikoptimierungen

Verminderte Absturzquote

Flüssigeres Spielerlebnis

Waffen-Optimierungen

PC-Eingabekontrolle

Anti-Cheat-Schutz

2. Gameplay & Missionen

Lösungen für diverse Fehler im Fortschrittssystem, die u.a. zum Bruch der Immersion während der Missionen führen.

3. Koop & Verbindungen

Diverse Koop-Fixes, die mit der Missions-Synchronisation, der Replikation bereits gespielter Missionen und den Online-Mechaniken zusammenhängen.

4. Spielererfahrung

Fahrzeug-Handling

Debug-Verdichtung und generelle Verbesserungen

Zerstörung

Fahrphysik

Waffen-Optimierungen

Grafikglitches

Exposition von Objekten, um die Ergonimik der Spielwelt deutlicher herauszustellen

Lobby

TacMap

Kartel-Übersicht

Zusätzliche Benachrichtigungen für Spieler mit vergleichbarem Spielfortschritt

5. Stabilität

Diverse Absturzfixes

Performance-Verbesserungen

Framerate-Verbesserungen

verbesserte Stream-Einbindung

Was sind eure Erfahrungen mit dem Spiel soweit?