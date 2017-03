The Banner Saga 3 endet mit unglaublicher Kickstarter-Kampagne

Nach der Ankündigung von The Banner Saga 3 hat es nicht lange gedauert, bis Entwickler Stoic das benötigte Kleingeld für die Realisierung ihres Vorhabens zusammen bekommen haben. Nun, da die Kampagne ihr Ende erreicht hat, wird es Zeit für ein Fazit. Das letzte Spiel der Trilogie hat umgerechnet 394.742 Euro eingenommen und damit die geforderte Summe zur Produktion des Spiels mehr als verdoppelt. Wie ihr das von solchen Plattformen sicher kennt, wird das zusätzliche Geld dazu genutzt, weitere Spielfeatures zu implementieren, im Falle von The Banner Saga 3 sind das etwa der spielbare Dredge, ein Survival-Modus und die Rückkehr eines Charakters aus dem zweiten Teil. Jetzt müssen wir nur noch auf das fertige Spiel warten, denn das wird frühestens 2018 erscheinen. Welche Erwartungen habt ihr an den Abschluss der Wikinger-Trilogie?