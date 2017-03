Umfassender Patch für Halo Wars 2 erschienen

Seit dem Abend ist ein zeimlich großer Patch für Halo Wars 2 am Start. Die Patchnotes drüben bei Halo Waypoint sprechen von heftigen 9,9 GB, wenn ihr die Konsolenstrategie (die es endlich auch auf den PC geschafft hat) am Wochenende wieder spielen wollt, solltet ihr also so früh wie möglich mit dem Download beginnen. Die Liste der Veränderungen ist enorm, im Grunde werden jedoch nur kleinere Dinge verändert und ausbalanciert. Eine kleine Zusammenfassung dieser Dinge findet ihr hinter diesem Link.