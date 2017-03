Voodoo Vince: Remastered-Trailer enthült April-Release

Vor mehr als dreizehn Jahren haben wir zum ersten Mal die Gelegenheit bekommen, die charmante Voodoopuppe Vince zu kontrollieren. Ein neuer Trailer verrät uns nun, dass wir nicht mehr lange warten müssen, bis das Abenteuer mit ihm erneut steigen wird. Fünf Monate nach der Ankündigung des Remasters hat Beep Industries nun Spielszenen und die neue Grafik des Jump'n'Runs präsentiert und bekanntgegeben, dass Voodoo Vince: Remastered am 18. April für PC und Xbox One erscheint. Das Remastered sieht aber nicht nur besser aus, es scheint sich auch so zu spielen. Neuer Soundtrack, haptisches Feedback durch Rumble-Funktionen, Erfolge und mehr. Als Fans klassischer Plattformer macht der Titel einiges her, doch seid ihr an der neuen Fassung interessiert?