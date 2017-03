Legendäre Pokémon auf dem Weg zu Pokémon Go

Niantic Labs-CEO John Hanke hat in einem Interview mit unseren deutschsprachigen Kollegen von Wired verraten, mit welchen Änderungen sich Fans von Pokémon Go in der nahen Zukunft befassen werden. Das Spiel wird umfassende Neuerungen in die bestehenden Arena-Kämpfe einführen und vor allem gegen Betrüger und Cheater vorgehen. John Hanke hat sich im Übrigen auch zu einer seit langem bestehenden Forderung der Fans geäußert: der Einzug legendärer Pokémon. <i>"Ich kann mit Sicherheit sagen, dass wir davon mehr im kommenden Jahr sehen werden", so der CEO. Wir müssen also nur noch warten, aber welche Pokémon werden zuerst eingeführt und auf wen freut ihr euch am meisten?

Quelle: Siliconera