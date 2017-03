Trailer erklärt geschlossene Beta von Quake Champions

Bethesda und id Software haben eine Website für ihren kommenden Arenashooter Quake Champions online gestellt. Darauf finden wir den neuen Trailer des Helden-Shooters und die Ankündigung einer geschlossenen Beta, die in "den kommenden Wochen" stattfinden soll. Es gibt kein konkretes Datum, doch wenn ihr nur halb so gespannt wie wir auf das neue Quake seid, schreibt euch hier für die Testphase ein. Vielleicht sehen wir euch in der Arena. Auf der PAX East wird das Spiel übrigens ebenfalls gezeigt.