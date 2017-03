Heute im GR-Livestream: Torment: Tides of Numenera

Letzte Woche hat InXile Entertainment ihr langerwartetes Rollenspiel Torment: Tides of Numenera veröffentlicht und wie ihr vielleicht wisst, gefällt uns das Spiel ziemlich gut. So sehr sogar, dass wir diesen Titel bereits einmal in unserem Livestream vorgestellt hatten, uns dort jedoch ausschließlich auf den Start des Spiels konzentrierten. Nun kehren wir in diese eigenartige Welt zurück und werden Torment: Tides of Numenera mit einem fortgeschrittenen Spielstand fortführen. Um 16:00 Uhr geht es los, wenn ihr dabei sein wollt, verpasst auf keinen Fall unseren Livestream.