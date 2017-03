For Honor: Sind Ninja und Zenturio die nächsten Klassen?

Während sich For Honor nun schon seit ein paar Wochen in den oberen Bereichen der Charts aufhält, schwindet das Interesse am innovativen Brawler von Ubisoft allmählich. Das will das Unternehmen natürlich verhindern, weshalb sie vielleicht an zwei neuen Klassen-DLCs arbeiten. Jedenfalls ist das die mehrheitliche Vermutung des Reddit-Threads, der prekäre Informationen zu diesem Thema vorlegt. Konkret geht es darin um einen heimlichen Ninja, sowie einen weiteren Krieger für die Ritter-Fraktion, Zenturio genannt. Einige Mitglieder des Forums hoffen jedoch stattdessen auf die Einführung einer neutralen Söldner-Funktion, auf die alle Spieler gleichzeitig zugreifen dürfen. Bislang sind alles noch Gerüchte, obwohl die gezeigten Bilder bereits recht realistisch wirken.

Quelle: PC Gamer