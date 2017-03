Sonys Lineup für die Pax East 2017 enthüllt

Die PAX East 2017 findet am Wochenende, vom 10. bis zum 12. März in Boston, Massachusetts, statt. Nun hat Sony verraten, dass sie ebenfalls auf der Veranstaltung vertreten sin und (was vielleicht noch interessanter ist) was sie dorthin mitbringen werden. Mehr als zwanzig Titel hat der Entwickler und Publisher im Petto, darunter etwa Crash Bandicoot: Nsane Trilogy, Psychonauts: In the Rhombus of Ruin und viele andere. Die komplette Liste des amerikanischen Events:

• Boundless (Wonderstruck Games)

• Cosmic Star Heroine (Zeboyd Games)

• Crash Bandicoot: Nsane Trilogy (Actvision)

• Cryptark (Alientrap Games)

• Dino Frontier (Uber Entertainment)

• Disc Jam (High Horse Entertainment)

• EITR (Devolver Digital)

• Everything (Double Fine Presents)

• Farpoint (Sony Interactive Entertainment)

• Full Throttle Remastered (Double Fine Productions)

• Gang Beasts (Double Fine Presents)

• Gnog (Double Fine Presents)

• Gran Turismo Sport (Sony Interactive Entertainment)

• Loot Rascals (Hollow Ponds)

• MLB The Show 17 (Sony Interactive Entertainment)

• Nex Machina (Housemarque)

• Nidhogg 2 (Messhof)

• Pox Nora (Desert Owl Games)

• Psychonauts: In the Rhombus of Ruin (Double Fine Productions)

• Rain World (Adult Swim Games)

• Rime (Grey Box)

• Sundered (Thunder Lotus Games)

• Tooth & Tail (Pocketwatch Games)

• What Remains of Edith Finch (Annapurna Interactive)

• Windjammers (DotEmu)

• Yonder: The Cloud Catcher Chronicles (Prideful Sloth)

Was ist für euch am interessantesten?