Neues Kapitel für Lara Croft GO erhältlich

Lara Croft GO, das mobile Action-Adventure aus dem letzten Dezember, hat ein neues Kapitel erhalten. Dort wird die bekannte Heldin ihre Abenteuer in der sogenannten Mission "The Mirror of Spirits" fortsetzen. Obwohl das Spiel noch immer 9,99€ kostet, ist der zusätzliche Inhalt kostenlos erhältlich. Square Enix hat bei der Bekanntmachung verraten, dass dieses Kapitel von der Croft-Villa inspiriert ist und nicht weniger als 25 neue Puzzle enthält.