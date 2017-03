Mystischer Teaser zu Away: Journey to the Unexpected

Das Indispiel Away: Journey to the Unexpected ist eines der Titel, das momentan für die Nintendo Switch entwickelt wird. Unsere Kollegen bei Gamespot haben einen mystischen Teaser entdeckt, der euch vielleicht interessieren könnte. Das Spiel scheint sich auf den japanischen Anime-Stil zu konzentrieren, wir erleben das Abenteuer aus der Ego-Perspektive. Entwickelt wird es vom französischen Entwickler Aurélien Regard, der das feine Rennspiel The Next Penelope entwickelte. Jim Gennisson, Level Designer aus dem Rayman-Franchise, hilft ihm dabei. Informationen zur Story oder den Charakteren gibt es noch nicht, doch vielleicht erfahren wir nächste Woche mehr, wenn die PAX East stattfindet.