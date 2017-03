Geschlossene Beta von Lawbreakers Mitte März

Boss Key Productions hat heute eine geschlossene Betaphase für ihr kommendes Multiplayer-Spiel Lawbreakers angekündigt. Vom 16. bis zum 19. März werden die Onlineserver bereitstehen, auf der offiziellen Webseite dürft ihr euch dafür anmelden. Mit ein bisschen Glück erhaltet ihr somit frühen Zugang zum zum Spiel des ehemaligen Gears of War-Masterminds Cliff Bleszinski. Falls ihr an diesem Wochenende blöderweise gerade auf der PAX East in Boston seid, könnt ihr Lawbreakers stattdessen dort zusammen mit den Entwicklern spielen. Auf der Veranstaltung erhaltet ihr dann auch coole Goodies.