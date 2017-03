Neuer Charakter taucht im PTR von Heroes of the Storm auf

Blizzard hat am Wochenende einen neuen Helden für ihr MOBA Heroes of the Storm enthüllt und schon seit gestern ist der kleine Roboter auf dem PTR-Testserver verfügbar. Probius stammt aus StarCraft II und nutzt Geschütztürme sowie AoE-Attacken, um den Nexus für sich zu erobern. Im Charakter-Trailer sehen wir einige seiner Fähigkeiten in Aktion, wenn ihr einen genaueren Blick auf den kleinen Racker werfen wollt, werft am Besten einen Blick in den PTR und spielt ihr dort selbst. Dort ist bereits jetzt die nächste Patch-Version von Heroes of the Storm live, die unter anderem umfangreiche Neuerungen in der Benutzeroberfläche einführt und einige Helden umgestaltet. Genauere Informationen findet ihr hier.