Multiplayer-Karten von Mass Effect: Andromeda sind kostenlos

Die Veröffentlichung von Mass Effect: Andromeda ist nur noch zwei Wochen und eine Präsentation auf der PAX East 2017 entfernt und deshalb sind die Macher des intergalaktischen Rollenspiels wie zu erwarten offen dafür, neue Inhalte des Spiels zu enthüllen. So sprach Biowares General Manager Aaryn Flynn auf Twitter ein wenig über den Multiplayer-Modus und enthüllte dabei, dass diese komplett kostenlos seien:

"Es wird genau so sein, wie bei ME3," antwortete er einem Spieler auf die Frage, ob man mit den Andromeda-Karten ähnliche Wege geht, wie bei anderen EA-Titeln, vor allem Battlefield. Der Producer des Spiels, Fernando Melo, berichtete außerdem (ebenfalls auf Twitter), dass sich die Multiplayer-Missionen auch in der Singleplayer-Kampagne auszahlen. Mass Effect: Andromeda erscheint am 21. März auf dem PC, der Playstation 4 und der Xbox One. Denkt ihr der Multiplayer-Aspekt wird der spannendste Teil von Mass Effect: Andromeda?

Quelle: Gamezone.