SEGA kauft Crytek Black Sea

SEGA Europe Ltd. und Creative Assembly haben kürzlich die Details der Akquisition vom bulgarischen Crytek Black Sea-Studio enthüllt. Sechzig weitere Entwickler stehen nun für Creative Assembly bereit, die damit zu einem der größten Studios Europas wachsen. 2016 hat das Unternehmen umfangreich modernisiert und umfasst mittlerweile 500 Angestellte. Tim Heaton, Director der Creative Assembly Studios, kommentierte: "Mit dem Erfolg der Studios, erlaubt uns die neue Akquisition auch in Zukunft, Anstrengungen der Entwickler fortzusetzen und Spielern immer komplexere Spielerfahrungen anzubieten." Jurgen Post, Präsident und COO von SEGA Europa Ltd, sagte dazu: "Die Akquise von Crytek Black Sea verfeinert die Entwicklungskapazitäten von SEGA Europa und stärkt unsere Fähigkeit, diverse und spannende Inhalte für unsere IPs zu veröffentlichen."