Neuer Persona 5-Trailer zeigt Phantomdiebe in Aktion

Während der Release von Persona 5 auf den 4. April angesetzt ist, zeigt uns das Entwicklerstudio Atlus nun neue Einblicke in die Kämpfe zwischen den Phantomdieben und den Schatten. Außerdem kündigte man zur Veröffentlichung des Spiels noch eine Überraschung an, verriet jedoch nichts weiter darüber. Das Spiel wird eine Premium Steelbook Edition exklusiv für die Playstation 4 in Europa und Nordamerika erhalten. Das Ganze wird dabei in einer Metalhülle in den passenden Persona 5-Farben geliefert. Es besteht die Möglichkeit, diese Edition für die PS4 vorzubestellen. Wer etwas Glück hat, kann sie zur Veröffentlichung auch im Laden zu erhalten, doch nur so lange der Vorrat reicht.