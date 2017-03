Nintendo Switch startet besser als Wii U und Xbox 360

Wer diese Tage ins Internet schaut, wird kaum an glücklichen Menschen vorbeisehen können, die sämtliche Foren und soziale Netzwerke mit Bildern ihrer neuen Nintendo Switch-Konsole füllen. Mit einem derart starken Launch-Titel wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, scheint sich Nintendo für Wochen hohe Verkaufszahlen gesichert zu haben. In der Tat glänzt der neue Nintendo-Hybrid zumindest in der ersten Woche, wie Gameindustry berichtet. Ungefähr 80.000 Einheiten sollen allein im Vereinigten Königreich verkauft worden sein. Das ist im Vergleich zum Launch der Playstation 4 (250K), Playstation 3 (165K), Xbox One (150K), dem 3DS (113K) und der Wii (105K) jetzt nicht wirklich überzeugend, doch immerhin startet Nintendo damit deutlich stärker als seinerzeit die Xbox 360 (70K) und die Wii U (35K). Alle Angaben sind bezogen auf den englischen Raum. Nintendo scheint auf dem richtigen Weg zu sein, bleibt nur abzuwarten, ob diese Zahlen bestehen bleiben. Mit Splatoon 2 und Super Mario Odyssey könnte die Konsole an Zugkraft gewinnen, doch diese Titel brauchen noch etwas Zeit. Habt ihr bereits eine Nintendo Switch oder wartet ihr noch ab?