Mafia 3-Synchronsprecher tritt Red Dead Redemption 2 bei

Ethan Korver ist ein bekannter Name in der Welt der Videospiel-Synchronsprecher, denn er hat seine Stimme bereits Spielen wie Call of Duty: Infinite Warfare, Mafia 3 und Just Cause 3 geliehen. Seine nächste Rolle scheint jedoch nochmal um einiges größer zu sein, denn auf IMDB ist er nun als Synchronsprecher für Red Dead Redemption 2 gelistet. Zusammen mit dieser Entdeckung äußerte sich Korver auf Twitter wie folgt:

Ich bin eigentlich ein Cowboy im Spiel und soll dafür nicht erwähnt werden. Ich weiß nicht, wer mir die Hauptrolle im Cast auf IMDB gegeben hat. Mein Charakter ist nur ein Hintergrund-Charakter, kein Teil des Hauptcasts .

Red Dead Redemption 2 soll noch 2017 auf der Xbox One und der Playstation 4 erscheinen.