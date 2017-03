Conan Exiles bald mit Penis-Halsketten

Conan Exiles hat bereits jetzt eine recht steile Medienkarriere hinter sich, immerhin befindet sich das Spiel erst im Early Access-Stadium und schafft es trotzdem regelmäßig in die Schlagzeilen. Das hat den Entwicklern, Funcom, bereits jetzt einen finanziellen Erfolg gesichert, so dass sie sich weiterhin auf ihre Kernkompetenzen fokussieren wollen - Dank der Inklusion verstellbarer männlicher Genitalien in der Charaktererstellung.

"Viele Leute fragen mich nach den Schwänzen," erklärt Creative Director Joe Bylos im Interview mit PC Gamer auf der GDC. "Ich erwartete, das Leute fünf Minuten darüber lachen würden, doch es wurde viel größer, als ich es mir hätte vorstellen können. Es war verrückt."

Später wurden Spielfeatures besprochen, unter anderem die Hitboxen: "Die Penisse sind aktuell Anziehsachen-basierte Physikobjekte, sie haben also keine eigene Hitbox. Allerdings hätten wir entsprechende Möglichkeiten, wir nutzen die bislang nur noch nicht." Schlussendlich folgt der Teil, auf den alle gewartet haben: "Die Menschen sind verrückt geworden, weil ich in diesem einen Reddit-AMA etwas über Kastration gesagt habe. Doch die Idee dahinter ist natürlich... wenn man jemanden getötet hat. Dann klickt man die Leiche an und erhält ein Ohr, einen Fuß, eine Hand oder einen Penis als 'Jagdtrophäe'. Es muss ja nicht unbedingt immer, ihr wisst schon... bei einem weiblichen Charakter wird es schließlich auch kein Schwanz werden, richtig?"

Dieses Trophäensystem, so holte Bylos weiter aus, werde dann dazu genutzt werden können, sich etwa eine Halskette aus Schwänzen bauen zu können. "Warum auch nicht, ist doch lustig." Wenn ihr euch nun einen genaueren Eindruck vom Spiel besorgen wollt, schaut doch in unseren Livestream-Replay.