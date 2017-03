Spring Sale von GOG gestartet, über 500 Spiele reduziert

Bis zum kalendarischen Frühlingsanfang vergehen noch einige Wochen, doch das Team von GOG.com scheint schon jetzt mit vielleicht hormonell bedingten Hitzegefühlen kämpfen zu haben. Mit dem Aufkeimen der ersten Schneeglöckchen startet die Distributionsplattform den alljährlichen Frühjahrs-Verkauf, der Rabatte auf über 500 Spiele anbietet. Vor allem RPG-Fans dürften darin auf ihre Kosten kommen, denn wie gewohnt stellt das Team dabei eigene Empfehlungen vor, um unentschlossenen Spielern eine Richtung zu zeigen. Als PC-Spieler dürft ihr euch dort unter anderem auf buntgemischte Unterhaltung von Titeln wie The Witcher 3, Divinity: Original Sin, Pillars of Eternity, Undertale, Superhot, Wasteland 2 oder Metro: Last Light Redux freuen - alles natürlich DRM-frei und auch als Download.