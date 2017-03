Probleme mit den Nintendo Switch-Controllern? Probiert das:

Mit der Veröffentlichung der Nintendo Switch am Freitag und dem anschließenden Wochenende, konnten einige von euch sicher erste Erfahrungen mit der neuen Hybrid-Konsole sammeln. Obwohl Nintendo bereits einen ersten Patch veröffentlicht hat, mit dem unter anderem die Online-Funktionalitäten sowie der Freundschaftscode eingeführt wurden, bestehen weiterhin Probleme mit den Joy-Cons, die sich manchmal ohne erkennbaren Grund desynchronisieren. Nintendo hat uns nun einige Tipps bereitgestellt, die diesen Fehler vorbeugen sollen.

Nach den gängigen Untersuchungen, ob das aktuelle Betriebssystem installiert wurde, die Batterien geladen sind und andere kabellose Geräte die Verbindung beeinträchtigen könnten, verrät Nintendo, welche Gegenstände im Haushalt für Störungen verantwortlich sein könnten. Wir sollten die Konsole nicht in der Nähe von Sicherungskästen, hinter dem Fernseher, in oder in der Nähe von Metall aufbewahren und wer ein Aquarium hat, sollte das ebenfalls meiden. (Wir sind nicht die Einzigen, die das Letztgenannte verwirrt, oder?) Vielleicht gelingt es euch mit diesen Tipps ja, die Funktionalität eurer Joy Cons wiederherzustellen.