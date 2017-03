Warhammer 40K: Dawn of War 3 jetzt mit Release-Datum

Sega hat gestern angekündigt, dass Warhammer 40,000: Dawn of War 3, das mit Sehnsucht erwartete Strategiespiel von Relic Entertainment, am 27. April erscheinen wird. Pünktlich zu dieser Ankündigung haben wir eine feine Vorschau geschrieben, falls ihr euch für den aktuellen Stand des Spiels interessiert. Dawn of War 3 erscheint in der Standard-Fassung, einer alternativen Collectors Edition oder der Limited Edition, Vorbesteller dürfen sich unter anderem auf exklusive Skins freuen:

"Dawn of War III ist in drei Formaten erhältlich: Collectors Edition, Limited Edition und Standard Edition. Die Collectors Edition beinhaltet ein Premium-Disc-Buch, eine kunstvolle Karte, den offiziellen Soundtrack, eine Nachbildung des Godsplitter-Dämonenhammers, drei Fraktionsbanner und das Masters of War-Skinpack. Die limitierte Auflage wird das Premium-Disc-Buch, die Karte und den offiziellen Soundtrack beinhalten."