Heute im GR-Livestream: Switch & Zelda

Am Ende der letzten Woche erschien die Nintendo Switch zusammen mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Das Interesse an der neuen Hybrid-Konsole scheint groß, jedenfalls klagen Versandhäuser und Kunden über Lieferverzögerungen und Lagerengpässe. Wir gehören glücklicherweise zu denjenigen, die sich mit einer eigenen Konsole schon seit letzter Woche begnügen dürfen und deshalb werden wir heute noch einmal damit spielen. Sophia wird euch im heutigen Livestream die Konsole und ihre Funktionen genauer erklären und anschließend Links Abenteuer in Hyrule betreten. Los geht es ab 16:00 Uhr, zum Livestream gelangt ihr über unsere Liveseite.