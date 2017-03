Hier ist der erste Deadpool 2-Trailer

Ryan Reynolds ist seit langem Deadpool-Fan und hat in der früheren Vergangenheit mehrmals versucht, uns über das, was er und das Filmteam mit dem Thema machen, ein wenig mehr zu erzählen. Nun gibt es plötzlich einen ersten Trailer für Deadpool 2, das wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Das Video trägt den Untertitel "No Good Deed" und zeigt wahrscheinlich kein Material aus dem Film, gibt aber zumindest einen ersten Ausblick auf den Film. Wir freuen uns auf Deadpool 2, ihr auch?