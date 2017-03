Nintendo Switch im Sturztest

Wir haben dem Internet viel zu verdanken, so natürlich auch diese tollen Videos, die brandneue Technikgeräte so lange auf den Boden werfen, bis sie zerbrechen. Natürlich muss man das auch mit der Nintendo Switch testen, um ... zu verstehen, wie die Konsole kaputt geht? Jedenfalls hat Youtuber GizmoSlip den Nintendo-Hybriden so lange fallen lassen, bis dieser nicht mehr funktionierte. Zerbrochen ist das Gerät dabei jedoch nicht. Auch ohne Panzerglasfolie und Schutzhülle ist das Gadget überaus widerstandsfähig, im Video hat es elf Versuche gebraucht, bis die Switch die Arbeit verweigerte. Die Sticks helfen bei der Federung und zerbrechen erwartungsgemäß zu erst - was übrigens ganz gut ist, weil man die zumindest austauschen könnte. Schickt uns eure Ich-schmeiße-meine-brandneue-Nintendo-Switch-auf-den-Asphalt-Videos an info@gamereactor.de!