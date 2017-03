Bloodstained: Ritual of the Night kommt für Nintendo Switch

Koji Igarashis neuer 2D-Plattfomer Bloodstained: Ritual of the Night wird 2018 für die Nintendo Switch erscheinen, das teilte Publisher 505 Games heute mit. Die Arbeiten an einer Wii U-Version wurde nun offiziell eingestellt, um Raum für die Portierungen zu schaffen. Bloodstrained startete auf Kickstarter durch und fuhr einen beachtlichen Erfolg ein. Eines der gesteckten Ziele war eine Portierung des Spiels auf der Wii U, doch da sich die Entwicklungsarbeiten verzögerten, wurde diese Idee im Nachhinein ersetzt. Als Unterstützer schlägt das dem einen oder anderen Fan sauer auf, doch was denkt ihr dazu?