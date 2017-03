Eigene Screenshots und fertige Kritik zu Nier: Automata

Die Veröffentlichung der Nintendo Switch und ihrem Debut-Spektakel The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat unsere Redaktion in den letzten Wochen ordentlich durcheinander gewirbelt. Doch trotz des ganzen Trubels hat unser Redakteur Stefan die Zeit gefunden, eine besondere Perle am Actionspiel-Himmel ausgiebig zu testen. Mit Nier: Automata bringt Platinum Games am Freitag eine besondere Spielerfahrung für die PS4 (und bald auch für den PC), die Fans des Genres auf keinen Fall verpassen dürfen. Unsere Kritik zum Spiel ist ab jetzt online und hier zu finden. Dazu haben wir einen kleinen Stapel weitestgehend spoilerfreier Screenshots gelegt, die es nicht alle in die Kritik geschafft haben.