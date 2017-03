Versteckte Nachricht im Nintendo Switch-Pro-Controller

Die Konzeption und Finalisierung von Spiele-Konsolen ist keine leichte Aufgabe und verschlingt enorme Mengen an Budget, Arbeit und Ausdauer. In den vergangenen Jahren ist vor allem Microsoft dadurch aufgefallen, eigene Produkte mit kleinen Nachrichten für die Kunden zu kennzeichnen, um der ganzen Angelegenheit eine persönliche Note mitzugeben. Nintendo steigt nun offenbar ebenfalls in diesen Trend mit ein und hinterlässt ein kleines Easter Egg auf den Pro Controller der Nintendo Switch. Über dem rechten Analog-Stick steht geschrieben: "thnx2 allgamefans!".

Diese Nachricht lässt sich recht schwer lesen und muss aus dem richtigen Winkel betrachtet werden. Dennoch haben wir uns an einem eigenen Bild versucht, war nicht ganz leicht, können wir euch sagen. Da es noch nicht viele Spiele für die Nintendo Switch gibt (die den Pro-Controller erfordern) und er zudem noch recht teuer ist, vermuten wir, dass diese Nachricht nicht besonders vielen Käufern aufgefallen sein wird.