Piggyback veröffentlicht das offizielle Lösungsbuch mit der Komplettlösung zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild in drei Editionen. Es gibt eine Standard-Edition für 19,99 Euro (356 Seiten), eine Collector's-Edition (372 Seiten) für 29,99 Euro und Ende März eine Deluxe-Edition (388 Seiten) für 69,99 Euro. Aufwendig gekennzeichnete Karten und Screenshots führen uns bei sämtlichen Aufgaben und in allen Dungeons ans Ziel. Alle Nebenaufgaben, alle Prüfungsschreine, alle Informationen über Sammelobjekte, alle optionalen Herausforderungen, Mini-Games, Freischaltbares, Easter Eggs und mehr ist beschrieben. Wir erfahren erprobte und nachvollziehbare Strategien für Gegner, kriegen Hilfe bei Puzzles und Rätseln sowie ausführliche Informationen über alle Gegenstände und Monster inklusive verborgener Parameter. Das Buch enthält ein beidseitig bedrucktes, aufwendig beschriftetes Kartenposter von ganz Hyrule!