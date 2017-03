Erkundung hat Konsequenzen in Mass Effect: Andromeda

Ein großer Teil der Mass Effect-Serie handelt vom Erkunden und Entdecken unbekannter Planeten und deren Bewohnern. Mass Effect: Andromeda wird auf dieses Element aufbauen und es auf ein neues Level hieven. Bioware zeigt in einem frischen Trailer, wie die Erforschung funktioniert und welche Vorteile wir dadurch erhalten. Zudem widmet sich ein ausführliche Teil des Videos dem Individualisieren des Nomads-Fahrzeugs. Was ist eigentlich für euch der beste Aspekt an der Mass Effect-Reihe?