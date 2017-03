Charaktertransfer in Destiny 2 rein kosmetischer Natur

Bungie hat vor einigen Tagen einige bedeutende Informationen zum Charaktertransfer von Destiny 2 verraten. Wer seinen in aufwendigen Farm-Sessions gestärkten Charakter aus dem ersten Destiny in Teil 2 übernehmen möchte, muss ganz von neuem beginnen. Bungie bestätigte, dass weder unsere Kräfte, Besitztümer noch die Everversum-bezogenen Items in das Sequel des Actionspiels übernommen werden. Außer dem Look unseres Charakters wird sich alles verändern.

Diese Änderungen wurden nötig, um Gameplay und andere Aspekte des Nachfolgers derart umfangreich zu verändern. Wenn der ganze alte Schrott übernommen werden würde, wäre Veränderung nur in einem bestimmten Maße möglich. Die Entwickler wollen jedoch weitaus mehr Freiheit, deshalb entschieden sie sich für diesen Schritt. Die vielen Tränen der Destiny-Veteranen könnten jedoch trocknen, wenn sie von den dicken Goodies erfahren, die Bungie für im Gegenzug für sie bereithält. Als Entschädigung für deren Mühen winken starke Items, die den Fortschritt des jeweiligen Charakters kompensieren. Wie genau diese aussehen, werde in Kürze verraten. Lang wird das nicht mehr dauern, die E3 steht ja quasi bereits in den Startlöchern. Was sagt ihr dazu? Fairer Tausch oder dumme Idee?