Styx schleicht mit einem Freund im neuen Trailer

In einem frischen Trailer hat Styx: Shards of Darkness-Entwickler Cyanide Studios kurzerhand einen neuen Koop-Modus eingeführt. Zwei Spielern stehen eine ganze Menge zusätzlicher Möglichkeiten zur Verfügung, um den Herausforderungen und Gegnern des Spiels eines auszuwischen. Doch um erfolgreich zu sein, bedarf es ein eingespieltes Team und ordentliche Kommunikation, denn zwei Helden bedeuten eine doppelte Chance, gesehen zu werden. Das Stealth-Actionspiel Styx: Shards of Darkness erscheint am 14. März für PS4, Xbox One und PC.